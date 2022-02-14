2 kişi tutuklandı! Her anı dehşet!

İHA

Son dakika haberler... Gaziantep'te, 10 Şubat 2022 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir parkta kan donduran bir olay meydana geldi.

ARALARINA ALIP DARP ETTİLER

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen başka bir genç Erdal K.'yı aralarına alarak uzun süre öldüresiye darp etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öfkesi bir türlü dinmeyen gençler, daha sonra da Erdal K.'ya bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. O anlar ise gençlerden biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

BIÇAK DA ÇEKTİLER

Cep telefonu ile kaydedilen dehşet anları bu kadar da olmaz dedirtti. Görüntülerde, gençlerden birinin araya aldıkları diğer gencin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kaskla vurma, bıçak çekilme ve tekme tokat saldırılma anları yer aldı.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 4 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

NİTELİKLİ YAĞMADAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "10.02.2022 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır" ifadelerine yer verildi.