Denizli'nin Buldan ilçesinde iddialara göre Onur G. (25) ve Ercan G. (25) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, 15 Ağustos günü 'gezme' bahanesiyle daha önceden tanıdıkları N.K. (24) ile buluştu. 4 arkadaş, otomobille bir süre gezdirdikleri N.K.'yi, Kestanederesi mevkiindeki bağ evine götürdü.

4 SAAT ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI

DHA'daki habere göre Onur G. ve Ercan G. ile diğer 2 kişi, bağ evinde alıkoydukları N.K.'yi döverek, cinsel saldırıda bulundu. 4 saatin sonunda serbest bırakılan N.K. polise giderek, şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLER İDDİALARI REDDETTİ

Hemen araştırma başlatan polis ekipleri, cuma günü, Onur G. ve Ercan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İkilinin polisteki sorgularında, N.K. ile kendi rızasıyla buluştuklarını, anlaşamadıklarını, çıkan tartışmanın ardından kadının şikâyetçi olduğunu söyledikleri öğrenildi.

POLİS DİĞER 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.