18 yaşındaki karısına kurşun yağdırdı!

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrem Evren'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.
EŞİNİ YERE YATIRIP, BAŞI VE GÖĞSÜNDEN TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ
Bir müzikholde konsomatris olarak çalışan Hanım G.'nin iddialara göre kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair damadına sesli mesajlar gönderdiği, cinayetinde bu yüzden işlendiği belirtildi. Sesli mesajları alan inşaat ustası Ferhat Evren'in eve gelince eşini yere yatırıp, tabancayla ateş edip, 2'si başı, 3'ü de göğsünden olmak üzere 5 kurşunla öldürdüğü belirlendi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E.'nin ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı öğrenildi.
DİLEKÇE VERİP TEDBİR KARARINI KALDIRTMIŞ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ferhat Evren hakkında son bir ay içinde verilen bir tedbir kararının olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "22 Ekim'de tedbir kararı verilmiş. İrem Evren, bu kararın kaldırılması için 25 Ekim tarihinde dilekçe vermiş. Bunun üzerine tedbir kararı 27 Ekim 2021 tarihinde kaldırılmıştır" denildi.
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