16 yaşındaydı! Öldüren iddia!

DHA

Çanakkale'de, önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Lise 3´üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner (16), iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner´i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner´e ulaşılamadı.

20 DAKİKA SONRA DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İDDİAYA GİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından polis Öner´in arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdikleri, bunun üzerine Samet Umut´un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.