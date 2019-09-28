28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de, 2006 yılı ağustos ayında 38 yaşındayken evden ‘İş aramaya gidiyorum’ diyerek çıkan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocuklarından zihinsel engelli Ahmet Çavuş bir daha evine geri dönmedi. Aile, durumu polis ve jandarmaya bildirip bir yandan da kayıp ilanı bastırarak sokak sokak Çavuş’u aramaya başladı.
POLİS KİMLİK KONTROLÜ YAPTI
İHA'da yer alan habere göre çalışmalardan bir sonuç alınamayınca kayıp adamın annesi Meral Çavuş, 5 yıl önce kameraların önüne geçip, "Oğlumun ölüsünü ya da dirisini bulun" diyerek Kayseri Valiliği'nden yardım istedi. Antalya'nın Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi.
SADECE SOYADINI SÖYLEYEBİLDİ
Üzerinden kimlik çıkmayan adam, sadece soy isminin ‘Çavuş’ olduğunu söyleyebildi. Bunun üzerine ekipler, kayıp kişi kayıtlarını incelediklerinde şahsın 13 yıldır kayıp olarak aranan Ahmet Çavuş olduğunu belirledi. Teyit için ailenin telefonuna ulaşan polis, Çavuş’un fotoğrafını aileye gönderdi. Ailenin teşhis etmesiyle birlikte Çavuş polis merkezine götürülürken, yakınları da Kayseri’den Antalya’ya geldi.
ANNESİ MUTLULUKTAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Akrabaları tarafından Antalya’dan Kayseri’ye getirilen Çavuş, burada yakınları ve komşuları tarafından gözyaşları ile karşılandı. 13 yıldır oğlunun hasretini çeken anne Meral Çavuş, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Çavuş, yetkililere teşekkür etti.
"HER ZAMAN RÜYAMDA GÖRÜYORDUM"
Oğlunun 13 yıl önce ’İş bakmaya gidiyorum’ diyerek evden çıktığını anlatan Meral Çavuş, "Kavuşturan Allah'a çok şükür. Diyecek bir şeyim yok. Bulunduğunu duyunca çok sevindim. Çok mutlu oldum. Bulunması için her zaman dua ediyordum. Her zaman rüyamda görüyordum. Kapının önünde bekliyordum. Ahmet'im şuradan gelecek diye dua ediyordum. Öyle bekliyordum" dedi. Ahmet Çavuş'un zihinsel engelli kız kardeşi Ayşe Çavuş da, kardeşine sarılarak hasret giderdi.
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