10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu.

DHA'da yer alan habere göre sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş´un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.