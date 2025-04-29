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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 gözaltı

        1 Mayıs öncesi operasyon: 76 gözaltı

        İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 08:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:56
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        1 Mayıs öncesi operasyon: 76 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, kitleleri provoke ederek korsan gösteri düzenleme ve güvenlik güçlerine karşı taşlı, sopalı saldırı düzenleme amacında oldukları tespit edilen 76 şüpheli yakalandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sol Terör Örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu bağlamda yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları, terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şahısların 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopalı saldırı düzenlenebileceği tespit edildi.

        Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen toplamda 84 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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