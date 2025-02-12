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        Haberler Dünya Trump Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

        Trump Zelenskiy ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, barışa ulaşma fırsatları konusunda uzun bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:38
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        Trump Zelenskiy ile görüştü
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, barışa ulaşma fırsatları konusunda uzun bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

        Görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın insansız hava araçları konusundaki kabiliyetleri de gündeme gelirken, Zelenskiy savunma teknolojisi alanında iş birliğine hazır olduklarını iletti.

        Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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