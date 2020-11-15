3 bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),güneyi kuzeybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),öğle saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),sabah saatlerinde güneyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde yer ye 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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