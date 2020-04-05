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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ilde 10 yerleşim yerinde daha karantina uygalamasına geçildi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı Köyü, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü, Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, Şanlıurafa'nın Açıkyazı ve Şekerli mahalleri ile kent merkezinde 3 konut, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi ve Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyü karantinaya alındı.

ERGANİ'DE BİR MEZRA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Ergani Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bozyer Mahallesi'ne bağlı Taştepe mezrasının karantinaya alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılan mezrada, İkinci bir emre kadar istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

MUŞ'TA BİR BELDE

Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı. Muş'ta, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesi'nin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

DEMİRKAPI KÖYÜ'NDE DE KARANTİNA

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Demirkapı köyü de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Muş'ta merkez Yazla, Alagün ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı.

AKSARAY'DA BİR KÖY

İstanbul'dan memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı.

İstanbul'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı. Aksaray Valiliği'nce temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip, anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.

ORDU'DA BİR MAHALLE

Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi." Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı. Ordu’da daha önce Kabataş İlçesinde bir mahalle karantinaya alınmıştı.

ŞANLIURFA'DA 2 MAHALLE İLE 3 KONUT

Şanlıurfa'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti.

ELAZIĞ'DA BİR MAHALLE, İLÇEYİ KAPATTIRDI

Elazığ’da Valilik kararıyla bir mahallenin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı. Mahallenin bağlı olduğu Karakoçan ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Kentte Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesinde korona virüs görülmesiyle mahallenin karantinaya alınmasının ardından yeni önlemler alındı. Valilik kararıyla alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada:

"Karakoçan ilçesine, zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamının yetkili kalınmasına karar kılındı" denildi.

İlçede ikamet eden, il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uyması istenilen açıklamada,İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Karakoçan Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ilçe Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesi veya idari izinli sayılması istendi. Öteyandan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

ADANA'DA BİR İLÇE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güvenlik güçleri giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İl Pandemi Kurulunun tedbirleri doğrultusunda 15 gün boyunca giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli'de sessizlik hakim. Yollarda önlem alan, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanan polis ve jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Valilikten dün yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun tedbirleri kapsamında Tufanbeyli ilçesinin 15 gün karantinaya alındığı duyurulmuştu.

DENİZLİ'DE BİR MAHALLE

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Haylamaz Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Güney İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde oturanların 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Mahalleye bağlanan yolları bariyerle kapatan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

ÇORUM'DA BİR KÖY DAHA

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bekişler köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu. İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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