SU SICAKLIĞINA DAİR YAYGIN BİLGİLER

İnternette yapacağınız yüzeysel bir araştırma, içme suyu sıcaklığı hakkında birçok farklı bilgi ile karşılaşmanıza neden olabilir. Birçok kişi, soğuk suyun mukus (solunum yollarındaki özelleşmiş hücreler tarafından salgılanan, yarı akışkan ve hafif yapışkan yapısı sayesinde solunum yollarını koruyan ve kayganlığını sağlayan sümüksü bir sıvı) birikmesine yol açabileceğine inanarak oda sıcaklığında su içmeyi önerir. Diğerleri ise soğuk suyun sindirim sistemine zarar verebileceğini öne sürer. Peki, bu iddiaların gerçeği nedir?