Son 60 yıldır uyumadığını iddia eden 80 yaşındaki adam neden uyuyamıyor?

İlk görüşmede yaklaşık yüzde 12'sinde TSSB vardı. 14 yıl sonra, TSSB oranlarının sadece çok az bir düşüşle yaklaşık yüzde 11'e düştüğü fark edildi. Yani Ngoc'un da bu durumdan muzdarip olması, doktorlara göre çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.