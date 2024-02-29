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        Haberler Yaşam Son 60 yıldır uyumadığını iddia eden 80 yaşındaki adam neden uyuyamıyor?

        Son 60 yıldır uyumadığını iddia eden 80 yaşındaki adam neden uyuyamıyor?

        İyi bir gece uykusu almak çoğu insan için zor olabilir. Bunun yanı sıra bazı insanlar az uykuyla yaşayabilir ancak hiç uyumamak pek de mümkün olmayabilir. Buna rağmen bir insan 60 yılı aşkın süredir uykusuz kaldığını ve bunun günlük yaşamını hiçbir şekilde etkilemediğini iddia ediyor. İşte, sizin için 80 yaşındaki hiç uyuyamayan adamın hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:28
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        • 1

          Uyku, insan vücudu için hayati bir ihtiyaç olarak görülebilir. Ancak bazı insanlar az uyuyarak da günlük işlerini halledebilir. Bu noktada son 60 yıldır hiç uyumayan bir adamın hikayesi dikkat çekebiliyor. İşte, son 60 yıldır uyumadığını iddia eden 80 yaşındaki adamın neden uyuyamadığına dair detaylar...

        • 2

          THAI NGOC İLE TANIŞIN!

          1944 yılında doğan Vietnamlı Thai Ngoc, 1962'den beri gözünü bile kırpmadığını iddia ediyor. Doktorlardan bazıları bunun savaştan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olabileceğini düşünürken diğerleri ise onun son derece nadir görülen bir tıbbi duruma sahip olduğuna inanıyor.

        • 3

          TIBBİ BİR ÇÖZÜM ARAMIYOR

          Ngoc, durumunun çözümü için tıbbi veya bilimsel yardım aramadığından iddiasını doğrulayabilecek kişiler yakın çevresidir. Eşi, çocukları, arkadaşları, komşuları ve tanıdıkları onu hiç uyurken görmediklerini ifade etti.

        • 4

          Vietnam medya kuruluşlarından birisine verdiği röportajda, "uykusuzluğun sağlığımı etkileyip etkilemediğini bilmiyorum ama yine de kendimi iyi hissediyorum ve diğerleri gibi çiftçilik işlerini normal şekilde yapabiliyorum." dedi

        • 5

          BU DURUM NASIL BAŞLADI?

          Thai 20 yaşındayken, vücudunda ciddi etkiler bırakan yoğun bir ateşten muzdaripti ve yan etkileri arasında alışılmadık bir uykusuzluk vardı. Ngoc kurtulmak için çeşitli ilaçları, farklı teknikleri ve püf noktalarını denediğini ancak işe yaramadığını açıkladı.

        • 6

          NE KADAR SÜREDİR DEVAM EDİYOR?

          Gençliğinde uykusuzluğunun geçici olacağına inanmasına rağmen bu durum 60 yıldır devam ediyor. Kendi ülkesinde Thai Ngoc, bir mucize olarak görülüyor. Ancak bazı tıbbi kaynaklara göre seksenlik yaştaki kişinin farkında olmadan az miktarda uyuma ihtimali de vardır.

        • 7

          BU DURUMU NEDEN YAŞIYOR?

          1955 ve 1975 yılları arasında süren Vietnam Savaşı'na katılan Ngoc'un, bazı doktorlar tarafından travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Vietnam Savaşı'ndan neredeyse 30 yıl sonra bile birçok gazinin TSSB ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

        • 8

          İlk görüşmede yaklaşık yüzde 12'sinde TSSB vardı. 14 yıl sonra, TSSB oranlarının sadece çok az bir düşüşle yaklaşık yüzde 11'e düştüğü fark edildi. Yani Ngoc'un da bu durumdan muzdarip olması, doktorlara göre çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

        • 9

          Ngoc'un TSSB yüzünden sık mikro uyku (bu genellikle yalnızca birkaç saniye ile birkaç dakika sürer) yaşadığı düşünülüyor. Muhtemelen savaş sırasında uyuma/bilinçsiz kalma korkusu geliştirdiği için bu durumun devam ettiği ve doktora gitmeyi reddettiği için bu sorunu çektiği düşünülüyor.

          Kaynak: Very Well Mind, Bright Side, YouTube

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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