Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 100 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

        Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        REKLAM

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 776'ya yükseldi.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

        REKLAM

        İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinli genci gözaltına aldı

        İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

        Tanıklar, Filistinli gençlerin kampın dışındaki bir askeri noktada saatlerce alıkonulduğunu ardından bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.

        Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

        İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktı

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cema beldesinde Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktığı belirtildi.

        Evin sahibi Ata el-Ubeydi, AA muhabirine 200 metrekarelik alan üzerine yapılmış evinin yerle bir edildiğini söyledi. Ubeydi, evde iki ailenin yaşadığını ve İsrail güçlerinin yıkımdan önce hiçbir uyarı yapmadığını kaydetti.

        Birkaç yıl önce inşa edilen evinin meskun olduğunu aktaran Ubeydi, şöyle devam etti:

        "Ev, hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkıldı, İsrail güçlerine göre askeri bir karar sebebiyle. Açıkta kaldık, artık akıbetimizin ne olduğunu bilmiyoruz, her şeyi kaybettik."

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa