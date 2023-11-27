"Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
Çok sayıda kenti etkisi altına alan şiddetli fırtınayı ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu değerlendiren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Baktığımız veriler, son 20 yılda bu kuvvette bir fırtınanın olmadığını gösteriyor. Ege'de sular neredeyse 300 metre içeri girdi, deniz İzmir kordonlarında karaya çıktı. İstanbul'da ise buz gibi hava, yarından itibaren ısınmaya başlıyor. Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da lodos yönlü fırtına geri dönecek, bu kez gücü zayıflamış halini yaşayacağız" ifadelerini kullandı
Türkiye son 20 yılın en kuvvetli fırtınalarının içinden çıkıyor, tüm denizlerimizde şiddetli rüzgarın etkisiyle olağanüstü durumlar geçiriyoruz. Karadeniz’de gemileri zorlayan bu koşullar Sinop-Kastamonu açıklarında salı günü sabahı iyileşiyor, yarın rüzgar Karadeniz’de hissedilir biçimde zayıflayacak.
Türkiye’nin üstünden geçen derin alçak basıncın şaşırtan etkilerini yaşayan kıyı Ege’de sular neredeyse 300 metre içeri girdi, deniz İzmir kordonlarında karaya çıktı. Bu durum rüzgarın aynı (batı ve güneybatı) yönlerden fırtına halinde uzun saatler boyu esmesiyle, bahsedilen alçak basıncın adeta bir vakum etkisi ile altındaki alışkanı hareketlendirmesiyle oluştu.
Yüzey suyu süpürülerek kıyıları yutmaya çalıştı ve maalesef bu durum kıyılarımızda gelecekte daha sık başımıza gelebilir. Durumu tarif etmeye çalışırken baktığımız veriler, son 20 yılda bu kuvvette bir fırtınanın (ve 970 mb’a düşen basıncın) olmadığını gösteriyor. Gelecek 20 yıl içinde kıyılarımızda bu güçte hava olaylarının başlattığı afetlere daha hazırlıklı olmamız gerekebilir.
İstanbul’da buz gibi hava, yarından itibaren ısınmaya başlıyor. Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da lodos yönlü fırtına geri dönecek, bu kez gücü zayıflamış halini yaşayacağız. Güneyden gelecek bu hafta ortası fırtınası peşinde yağmurların da oluşmasını sağlayacak.
Ankara’da kar yağışı bu gece saatlerine dek aralıklarla sürecek, toplam kar yağışı şehir hayatını ve ulaşımı şehrin doğu ve güney ilçelerinde olumsuz etkileyebilir. Ankara’da sıcaklık 0°C’nin altında hissediliyor. Başkentte yarından itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz yükseklerinde kar yağarken, dağların kuzey yamaçlarında orman yangınları çıkıyor. Bu durum Doğu Karadeniz’de fön etkisi yapan güneyli rüzgarın dağ yamaçlarını koşarcasına inmesi ile havayı sıkıştırıyor. Lokal olarak 25-30°C’lere çıkan sıcaklıklar ile kurumuş zemin, hata affetmeden yanabiliyor. Ege’de ve Akdeniz’de yazın, Doğu Karadeniz’de ise kışın çıkan orman yangınları direkt hava koşulları ve rüzgar şiddeti ve yönü ile ilişkili oluyor. Bu fön etkisi çarşamba ve perşembe günleri de Karadeniz’de sıcaklıkları şaşırtıcı biçimde yükseltebilir.
Hafta sonu gelirken Türkiye’de genel olarak hava ısınıyor, bu kez sıcak cephenin rotasında bulunan Ege, Marmara, İç Anadolu bu ısınmayı en çok hisseden bölgeler olacak.
Fotoğraflar: AA