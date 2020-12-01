Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir? Soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. 18 yıllık eşi Aslı Hanım'dan ayrılan Sivrioğlu'nun sevgilisi magazin gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...

SOMER SİVRİOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi iddialara göre yarışma programının editörü. Çiftin Beşiktaş'ta el el yürüyüş yaptıkları da daha önce objektiflere yansımıştı.