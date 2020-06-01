Somalili öğretmen Serwanga Hussein, öğrencilerine uzaktan eğitimle kavuşuyor - ANKARA

AA

Kovid-19 salgınının eğitimi aksattığı ve okulların kapatıldığı ülkelerden biri olan Somali'de, TMV'ye bağlı okullar uzaktan eğitimle devam ediyor.Bu okullarda eğitim gören 1000 öğrenciye haftada 42 saat uzaktan eğitim imkanı sağlanıyor ve öğrenciler, eğitimlerini online programlar üzerinden tamamlıyor.Öğrencilerle WhatsApp grupları ile iletişim kurulurken, haftalık ders programına göre öğrenciler oturumlara canlı katılıp, anlamadığı yeri doğrudan öğretmenlere soruyor.Akıllı telefonlar üzerinden eğitim devam ederken, dersi kaçıranlar için de ders kayıtları paylaşılıyor.- "Uzaktan öğretimden zevk aldım"Somali'nin başkenti Mogadişu'da TMV'ye bağlı 3 kampüste yer alan ve mevcut 7 okuldan biri olan TMV Somali Banadır Kız Lisesinde matematik ve aynı zamanda Türkiye'deki Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) öğretmeni Hussein, TMV'nin Somali'de uzaktan eğitime geçtiği 28 Mart'tan bu yana her hafta öğrencileriyle uzaktan eğitimle ders işliyor.Matematiği eğlenceli hale getirmeye çalışan Hussein, ders sırasında dans edip şarkılar söylüyor.Her hafta 8 sınıfa uzaktan eğitim ile matematik öğreten Hussein, 180 öğrencisiyle sanal ortamda buluşuyor.Hussein, AA muhabirine, Somali'de zannedilenin aksine güçlü bir internet altyapısının mevcut olduğunu söyledi.Online eğitim ile "araba kullanacak öğrenci için park yeri gerekmediğini" belirten Hussein, "Uzaktan eğitim, hem öğretmene hem de öğrencilere yeni beceriler kazandırdı. Benim için de çok sayıda öğrenciyi idare etmeyi kolaylaştırdı." dedi.Hussein, online eğitimden kaynaklı olarak daha fazla dikkat gerektiren durumlarda yüz yüze etkileşime giremediğini belirtti.İnternetin erişimine sahip olamayan bazı öğrencilere ulaşmakta problem yaşadığını ifade eden Hussein, "Bu durumlar haricinde uzaktan öğretimden zevk aldım." ifadesini kullandı.- Yaz tatilinde uzaktan eğitim devam edecekTMV Somali Temsilcisi İhsan Cerrah, Somali'deki gözde okullardan biri olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:"Kovid-19 süreciyle eğitimi aksatmamak için Maarif merkezimizin yardımıyla uzaktan eğitimi mart sonunda başlattık ve müfredatımızı eksiksiz tamamladık. Uzaktan eğitimde başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Eğitimde hiçbir aksamaya yer vermedik. Yaz tatiline girince de öğrencilerimize dil eğitiminin yanı sıra birçok derste de uzaktan eğitim desteği vermeye devam edeceğiz."