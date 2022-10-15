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Soma maden faciası ne zaman ve neden oldu? Soma maden kazasıda kaç kişi öldü?

Soma maden faciası ne zaman oldu ve kaç kişi öldü?

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından Soma maden faciası gündeme geldi. Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olan Soma maden faciasının ardından 3 gün yas ilan edilmişti. İşte, Soma maden kazası detayları...

15.10.2022 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Soma maden faciası ne zaman oldu, kaç kişi öldü? sorusu 14 Ekim Cuma akşamı meydana gelen Bartın maden patlamasının ardından gündeme geldi. Bartın'ın Amasra ilçesinden 41 madenci hayatını kaybederken kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavisi devam ediyor. Üzücü haberin ardından gözler Soma maden kazasında kaç kişinin öldüğüne çevrildi. İşte, Soma maden kazası tarihi ve konuya ilişkin merak edilenler...

  • SOMA MADEN KAZASI NE ZAMAN OLDU?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası olarak kaydedilen Soma maden faciası bundan 8 yıl önce, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana geldi.

  • SOMA MADEN FACİASINDA KAÇ KİŞİ. ÖLDÜ?

    Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan facianın ardından 96 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

  • Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

    Facianın ardından Türk milleti, şehit madenci ailelerine destek olmak için harekete geçmiş, AFAD'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında 50 milyon lira toplanmış, her ailenin hesabına 160 bin lira yatırılmıştı.

  • Şehit madenci ailelerine emekli maaşı gibi düzenlemelerin yanında belediyeler, iş dünyası temsilcileri ve futbol kulüplerinin girişimleriyle yaptırılan konutların anahtarları tüm madenci ailelerine teslim edilmişti.

    Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

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