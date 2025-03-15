Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den tek değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den tek değişiklik!

        Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solskjaer'den tek değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

        Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.

        KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi.

        Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.

        Maçı yaklaşık 30 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Habertürk Anasayfa