Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, savunma hattında görev yapacak isimlerle yakından ilgileniyor. Norveçli teknik adam derbi mücadelesi için savunma hattını belirledi
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Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
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Siyah-beyazlılarda hazırlıklar yoğun bir şekilde sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, savunma için de derbiye özel önlemler alacak.
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Ligde yakaladığı 4 maçlık çıkışın ardından son 2 maçında Gaziantep FK ve Konyaspor'a kaybeden siyah-beyazlıların mağlubiyeti getiren golleri rakip 10 kişiyken yemesi ise dikkat çekmişti.
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Yardımcısı Tom Green'in aktardığı analizleri ekibiyle inceleyen Solskjaer, Galatasaray'ın tehlikeli yönlerini oyuncularına aktarıp derbide ekstra dikkat istedi.
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Felix Uduokhai'nin sakatlığının sürdüğü stoper bölgesinde Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu ikilisinin forma giymesi bekleniyor.
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Sakatlığını atlatan Jonas Svensson ise 2 maçlık aranın ardından sağ beke geri dönecek, sol bekte ise Arthur Masuaku forma giyecek.
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