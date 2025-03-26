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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, savunma hattında görev yapacak isimlerle yakından ilgileniyor. Norveçli teknik adam derbi mücadelesi için savunma hattını belirledi

        Giriş: 26.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:43
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        • 1

          Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda hazırlıklar yoğun bir şekilde sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, savunma için de derbiye özel önlemler alacak.

        • 3

          Ligde yakaladığı 4 maçlık çıkışın ardından son 2 maçında Gaziantep FK ve Konyaspor'a kaybeden siyah-beyazlıların mağlubiyeti getiren golleri rakip 10 kişiyken yemesi ise dikkat çekmişti.

        • 4

          Yardımcısı Tom Green'in aktardığı analizleri ekibiyle inceleyen Solskjaer, Galatasaray'ın tehlikeli yönlerini oyuncularına aktarıp derbide ekstra dikkat istedi.

        • 5

          Felix Uduokhai'nin sakatlığının sürdüğü stoper bölgesinde Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu ikilisinin forma giymesi bekleniyor.

        • 6

          Sakatlığını atlatan Jonas Svensson ise 2 maçlık aranın ardından sağ beke geri dönecek, sol bekte ise Arthur Masuaku forma giyecek.

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