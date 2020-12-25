Selim ve Serra'nın aşkı başladığı gibi bitecek mi? Sol Yanım 5. bölüme Selim ve Serra'nı aşkı damgasını vurdu. Dün akşam ekrana gelen Sol Yanım 5. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak’ın başına bela açan Barbar, Selim’e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan’ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena’nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

SOL YANIM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes kesen son bölümün ardından Sol Yanım yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.