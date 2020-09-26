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Söke'deki yangın kontrol altına alınamıyor

Söke’deki yangın Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tehdit ediyor Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede 50 evin tahliye edildiği bildirildi

26.09.2020 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL
Söke'deki yangın kontrol altına alınamıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaştı. Milli Parkı tehdit eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMMLİ DOĞAL MİRASLARINDAN...

Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Akçakonak Mahallesi’ndeki atış poligonu bölgesinde zirai alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçramıştı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla etkisi daha da artan yangın Kuşadası-Söke ilçe sınırındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı tehdit etmeye başladı. Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Milli Park sınırına kadar ulaşan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Orman ekipleri havadan ve karadan 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale etmeye devam ediyor.

SÖKE KAYMAKAKAMLIĞI: 50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla ilgili Söke Kaymakamlığı'ndan bir açıklama geldi. Kaymakamlık bölgede 50 evin tahliye edildiğini bildirdi.

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