Sokakta karşılaştı, kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan kişi ateş etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.