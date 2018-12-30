Korkunç olay İstanbul Kartal'da, 19 Temmuz'da, Petrol İş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre birbirlerini tanıyan ve oto galeri işi yapan Serkan Y. (36) ile Volkan Ç. arasında daha önceden anlaşmazlık yaşandı. İkili arasında cep telefonundan hakaret ve küfürlü mesajlar nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde Volkan Ç., Serkan Y.'nin bulunduğu yere gelerek tekrar tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

İKİNCİ KEZ POMPALIYLA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra tekrar aracıyla gelen Volkan Ç., elindeki pompalı tüfek ile Serkan Y.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan daha sonra yerdeki yaralıya tekme ve yumruk attıktan sonra aracı üzerine sürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Serkan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırgan Volkan Ç. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

O ANLARI ANLATTI

Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Serkan Y. ise sol bacağından 6 defa ameliyat olduğunu söyledi. Saldırıya uğradığı olay anını anlatan Serkan Y., "Bir arkadaşımızın oto galerisinde otururken, daha önce anlaşmazlık nedeniyle görüşmediğim bir arkadaş aracıyla geçerken benim motorumu gördü. Yanıma gelerek tartışmaya başladı. Daha sonra aracıyla ayrıldı. Bir süre sonra silahla tekrar geldi. Bacağıma ateş etti. Ben yere düştüm. Yerde tekme ve yumruk attı. Aracı üzerime sürdü. Çekilmesem ezecekti" diye konuştu.