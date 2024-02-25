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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında infaz! 2 kişi tutuklandı

        Sokak ortasında infaz! 2 kişi tutuklandı

        İzmir'de 32 yaşındaki Fırat Yurteri'nin sokak ortasında öldürülmesi ile ilgili yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 01:25 Güncelleme: 25.02.2024 - 01:25
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        Sokak ortasında infaz! 2 kişi tutuklandı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden 32 yaşındaki Fırat Yurteri'nin, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay, cuma günü sabah saat 10.00 sıralarında Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokağa gelen A.Ö. (37), henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Yurteri (32) ile tartıştı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanındaki tabancayla Fırat Yurteri'nin arkasından ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yurteri, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı.

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, ağır yaralı olan Fırat Yurteri'ne sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Kalp masajı da yapılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurteri'nin cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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