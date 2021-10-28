Sokak müzisyenleri film oldu 0:00 / 0:00

İstanbul sokaklarında müzik yapmak isteyen sokak müzisyenlerinin çalışmaları kısa film haline getirildi

HABERTURK.COM

Yönetmenliği Toygar Kabaş tarafından yapılan 'Çalgıcılar' adlı kısa filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekânlarında tamamlandı.

'Çalgıcılar', keman çalan küçük kızın, sokakta yasal olarak müzik yapmak isteyenlerin girmesi gereken Sokak Sanatçıları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na uyuyakaldığı için sınava yetişememesi konu alıyor. Filmiga tarafından yapımcılığı üstlenilen filmde yapım bütçesinin bir kısmı kitlesel fonlama platformlarından karşılandı ve filmde yaklaşık 80 kişilik bir ekip çalıştı. Çalgıcılar festival yurt içi ve yurt dışı festivallerinde festival yolculuğuna devam ediyor.