Sokak köpeklerini pompalı tüfekle vurdu!

Sokak hayvanlarına yönelik akıl almaz şiddetin son adresi Adana'nın Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'ndeki bir dinlenme parkı oldu. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngör'ün beslediği sokak köpeklerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların başına isabet ettiği köpeklerden biri telef olurken, bir köpek de bacaklarından yaralandı.

Mahalledeki sokak köpeklerini besleyen hayvansever Mustafa Güngör.

"CANLI VURMAKLA, İNSAN VURMAK AYNIDIR!"

DHA'da yer alan habere göre köpeğin beslenme ve bakım işleriyle ilgilenen Mustafa Güngör, saldırı nedeniyle şoke olduğunu söyledi. Köpeklere ateş eden kişinin sol ayağının aksak, kısa boylu, etine dolgun, hafif kirli sakallı bir adam olduğunu belirten Güngör, "Biz Allah rızası için ilgileniyoruz, bakıyoruz bu hayvanlara ama adamın biri vuruyor, öldürüyor. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bu şahsın yakalanmasını ve daha sert cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Canlı vurmakla insan vurmak aynıdır. Daha önce 2 hayvan öldürmüş, gereken cezayı almayınca bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmüş bir adamın haberlerine şahit olduk. Gereken neyse yapılmalı" diye konuştu.

Saldırgan tarafından tüfekle tehdit edilen mahalle sakini Kenen Çetin.

SİLAHI GÖSTEREREK TEHDİT ETMİŞ

Silah seslerini duyup, evinin balkonundan dışarı baktığında saldırganı gördüğünü aktaran mahalle sakinlerinden Kenan Çetin ise aşağı inip şüphelinin peşine düştüğünü söyledi. Kestirmeden gidip, saldırganın önüne çıktığını öne süren Çetin, "Sen mi vurdun onu?' diye sorduğumda pardösüsünün altından tüfeği gösterdi. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Elinde tüfek olmasaydı, müdahale edecektim. Köpeğin biri öldü, diğerini de arkadaşlarla veterinere yetiştirdik. Şüpheli de bu sırada kaçtı" dedi.

Saldırıda yaralanan diğer sokak köpeği, "Sarışın".

ADANA POLİSİ, KAMERALARI İNCELİYOR

Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Ömer Küçükakçalı da köpeğin ön ve arka bacaklarına saçmaların isabet ettiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.