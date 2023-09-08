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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak köpeklerini beslerken başından vurulan adam suçlunun komşu olduğunu iddia etti

        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!

        Ankara'da, 63 yaşındaki Zeki Çiçek, sokak köpeklerini beslerken başından vuruldu. Başına saçmalar isabet eden Çiçek yaralandı. Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için tartıştığı komşusu 65 yaşındaki Orhan D.'nin vurduğunu iddia ederek, şikayette bulundu. Orhan D. ise suçlamayı reddetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:24
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        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
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        Ankara'da olay, önceki gün Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi, 1354'üncü Sokak’ta meydana geldi. Zeki Çiçek (63) eşi ile birlikte yaşadığı evinin önünde sokak köpeklerini beslediği sırada başına saçma isabet etti.

        YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan Çiçek, eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Tedavisinin ardından taburcu olan Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için daha önce tartıştığı komşusu Orhan D.'nin vurduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

        "KÖPEKLERİMİ VURMAYA BAŞLADI"

        Zeki Çiçek, komşusunun, beslediği köpeklerden 2'sini öldürdüğünü, 3'ünü de yaraladığını ileri sürerek, "Komşum, 'Köpekleri al mahalleden defol git' dedi. Ondan sonra köpeklerimi vurmaya başladı. 2 köpeğim hayatını kaybetti, 3 köpeğim yaralı, 5 köpeğim de kayboldu. Bu adam kedi köpek vurmaktan zevk alıyormuş. Önceki gün de köpekleri beslerken 'Ayıp değil mi komşu?' diye bir ses geldi. Döndüm ve kafamı elime attım, kanı görünce hemen polisi aradım.

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        "BENİ HAVALI TÜFEKLE VURDU"

        İlk başta sapanla attı zannettim. Ardından saçma olduğunu öğrendim ve Mamak Devlet Hastanesi’ne gittim. Havalı tüfekle beni kafamdan vurdu.

        "BU CİVARDA 50 KÖPEĞİ BESLİYORUM"

        Bu çocuklarım cansız değildir, onlar için canımı ortaya koydum. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bu civarda 50 tane köpeğe bakıyorum" dedi.

        "KÖPEKLERDEN BİRİSİ EŞİMİ ISIRDI"

        Zeki Çiçek'in suçladığı Orhan D. ise olayla ilgisinin bulunmadığını ve polis tarafından ifadeye çağrılmadığını söyledi. Orhan D. "Zeki Çiçek, yaklaşık 150 köpeğe bakıyor ve baktığı alanın etrafı çevrili değil. Bu köpeklerden birisi geçen yıl eşimi ısırdı. Onunla uzun yıllardır komşuyum. Kafasından yaralandığı gün balkonda oturuyordum. Onun köpekleri kendi arasında boğuştu. Kafasından ben vurmadım. Bu bölgeye çok sayıda yabancı geliyor; bazıları kuş vuruyor, belki onların silahlarından isabet etmiştir. Ayrıca ben de köpek besliyorum. Neden köpeklerini öldüreyim?" diye konuştu.

        "KOMŞULAR BİRBİRİNE DÜŞER OLDU"

        Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, Zeki Çiçek'in, hayvanları beslediği için vurulduğunu söyleyerek, "Burası neredeyse dağ başı ve 1.5 kilometre yakınımızda etrafımızda yerleşim yeri yok. Zeki Bey, burada bakmayacak nerede bakacak hayvanlara? Ayrıca bu hayvanları kendisi buraya getirmedi. Özellikle sosyal medya üzerinden hayvanlara ve hayvanseverlere karşı insanları kışkırtan hesapların etkisiyle komşular bile birbirine düşer oldu" diye konuştu.

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        #ankara
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