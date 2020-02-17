17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da yaşayan veteriner fakültesi öğrencisi Heidi Peltola, sosyal medyada, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince yürütülen Gönüllü Hizmetli projesini gördü.
AA'nın haberine göre dernekle irtibata geçen Peltola, öğrenci olduğu için gönüllü veteriner olarak projede yer alamayacağını öğrenince, ERASMUS Staj Programı ile 6 ay önce Sinop'a gelerek bakımevinde stajyer statüsü ile görev aldı.
Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Yaşam Bakımevi'nde haftanın beş günü köpeklerle yakından ilgilenen Peltola, tedavi ettiği bir sokak köpeğinden çok etkilendi.
Pamuk ismini verdiği yaralı sokak köpeğini tedavi ederek eski sağlığına kavuşturan Peltola, kentte kaldığı evde Pamuk ile yaşamaya başladı.
STAJ SÜRESİ DOLDU, PAMUK'TAN KOPAMADI
Stajın ardından Almanya'nın Frankfurt şehrine dönen Heidi Peltola, çok sevdiği Pamuk'u Almanya'ya götürebilmek için tekrar Sinop'a geldi.
Prosedürleri yerine getiren Peltola, mutlu sona ulaşarak Pamuk ile Almanya'ya döndü.
Heidi Peltola, ülkesine dönmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralarını sardıkça, Pamuk ile arasında farklı bir duygusal bağ oluştuğunu söyledi.
Almanya'ya Pamuk ile dönmek istediğini ancak eksik prosedürler nedeniyle tek başına dönmek zorunda kaldığını anlatan Peltola, "Şimdi prosedürler tamamlandı. Artık Pamuk'u Almanya'da yeni ve güzel bir hayat bekliyor. Umarım her şey yolunda gider. O zaman çok daha mutlu olurum. Pamuk sonuçta ülke değiştiriyor. Biraz gergin gibi görünüyor ama sonunda iyi olacak. Burada güzel zamanlar geçirdim. Türkler çok iyi insanlar" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!