Sokak kedisi tüfekle vuruldu

Osmaniye'de av tüfeği ile vurulan sokak kedisi ameliyat edildi. Sol arka ayağında kırık tespit edilen kedinin vücudundaki 7 saçmadan 4'ü çıkarılabildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde hayvanseverler tarafından bulunduğunda hareket etmekte zorlanan yaralı kedi, tedavisi için alınıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne getirildi. Kırık şüphesiyle HAYTAP Tedavi Merkezi'nde röntgen filmi çekilen sokak kedisinin vücudunda 7 saçma ve sol arka ayağında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kedinin vücudundaki saçmalardan 4'ü çıkartılırken, 3'ü ise çok derinde olduğu için yerinde bırakıldı.
7 SAÇMADAN 4'Ü ÇIKARILABİLDİ
3 yaşlarındaki kedinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Kedimizin çekilen röntgen filmi sonucunda vücudunda 7 tane saçma tespit ettik. Ateşli silahla vurulmuş, 4 tanesini çıkartabildik, 3 tanesini ise çok derinlerde olduğu için bıraktık. Ayrıca sol arka ayağında bir kırık tespit ettik. Kurşun yaralarından oluşmuş enfeksiyona yönelik tedavisine devam edeceğiz. Sol arka ayağındaki kırıkla alakalı ise yine o bölgede bir enfeksiyon şekillenmiş. Enfeksiyonun kana karışarak septisemi yapmaması için şu anda oraya müdahale etmedik. İlerleyen günlerde oraya da müdahale edeceğiz. Ameliyat sırasında hayvandan gelen dışkı örneğinde de bağırsak solucanları etkenlerine rastladık. Ona yönelik de yine ilaçlama çalışmasına başladık" dedi.
'BU CANİLİKLERİ YAPAN ETTİKLERİNİ ÇEKSİN'
Olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirten ve Hayvan Hakkı Yasası'nın bir an önce düzenlenmesini isteyen Laçinbala, "Küçücük bir kedinin ateşli silahla vurulması ve üzerinden yaklaşık 1- 1.5 ay geçiş olması üzücü ve moralimizi çok bozdu. Bir veteriner hekim olarak artık böyle şeyler görmek ve duymak istemiyoruz. Hayvan hakkı yasası artık düzenlensin. Dinimizde de çok kıymetli olan, bizlere emanet edilmiş bu canlara artık daha iyi sahip çıkalım. Gerçekten sahip çıkalım ve bu canilikleri yapanlar ettiklerini çeksinler" diye konuştu.
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