İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İşte bu akşam uygulanacak yasakla ilgili bilgiler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağı bugün saat 20:00'dan itibaren başlıyor.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.