Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Günlük koronavirüs vaka sayılarının artması ile koronavirüs tedbirleri genişletildi. Peki, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bakan Soylu, gazetecilerin sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili, şöyle dedi:
"Sağlık bakanımız her gün rakamları paylaşıyor. Salgın başladığı andan itibaren, maalesef sosyal medyada tezviratlar söz konusu oldu. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çok doğaldır ki dönem dönem inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir, zaten bu rakamları sağlık bakanımız bunları paylaşmaktadır. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmelerde bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de değil. Bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Ben doktor değilim hastalıktan anlamam, hastalıktan anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, yanlış bilgilendirmeye çalışan, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, sosyal medyada bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız. Kimsenin endişesi olmasın."
İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HAKKINDA
Vatandaşımıza buradan bir istirhamımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.
Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.
Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.
Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.
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