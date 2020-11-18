Hafta sonu marketler saat kaçta kapanacak? Corona virüsü tedbirleri nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, hafta sonu marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte, merak edilen detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.