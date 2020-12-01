Sokağa çıkma yasağı başladı mı? 1 Aralık Salı bugün yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hafta içi yasak saati

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftaiçi belli saatler, haftasonu tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, alış veriş merkezlerinde HES kodu uygulamasına geçileceğini, anaokullarının kapatılacağını açıkladı. Peki Yeni yasaklar ne zaman başlayacak? Bugün yasak var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları...

BUGÜN YASAK VAR MI? YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve bugün (1 Aralık Salı) gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

YENİ YASAKLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.