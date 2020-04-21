21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kişilerde bulunan belli psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için uygulanan çok etkili bir tıbbi tedavi yöntemidir. Beyni ‘elektrik akımı uyarımı’ verilerek yapılmaktadır. Yıl olarak 1938’de uygulanmaya başlanılan bu tedavi yöntemi, günümüzde gelişerek yan etkileri azaltılmış bir şekilde yapılmaya devam edilmektedir. İlk olarak bu tedavi yöntemi uygulanacak hastanın kan tahlilleri, MR, beyin elektrosu ve kalp grafiği çekilmektedir. Sonuçlar incelenerek bir sakınca olmadığı takdirde bu uygulamaya başlanmaktadır.
Şok tedavisinde izlenen yöntem;
Öncelikle hastaya kaslarının gevşemesi ve uyumasını sağlamak için anestezi uzmanı tarafından belirli ilaçlar verilmektedir. Hasta tamamen uykuya daldığında ise psikiyatri tarafından hastanın alnına elektrik akımı sağlayan iki adet elektrolit yerleştirilmektedir. Sonrasında birkaç saniye olarak elektrik akımı verilerek, beynin gerekli kimyasalları salgılaması sağlanır. Elektrik aktivitesinden dolayı beynin salgıladığı kimyasallar sonucunda 5 dakika süreyle bu işleme devam edilir. İşlem bittiğinde tedavi yapan psikiyatr hastanın uyanma süresinde yanında bulunmaktadır.
Bu işlem ağır depresyon vakaları için uygulanmaktadır. Bazı durumlarda oluşan mani ve şizofreni rahatsızlıklarında da uygulanabilmektedir. Hastaya hiçbir şekilde acı vermemektedir. Sadece uyandıktan sonra oluşan hafif bir sersemlik olmakta ve buda kısa sürede düzelmektedir. Yan etkileri olarak da; o an nerede bulunduğunu hatırlayamam, tarih, telefon numaraları ve anıların ayrıntılı hatırlayamayabilirler. Bu gibi oluşan durumlarda aylar içerisinde hafifleyerek tamamen ortadan kalkmaktadır.
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