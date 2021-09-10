Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Sonrası korkunç!

DHA

Diyarbakır'da yaşayan Görmez Ailesi, 12 yaşındaki kızları Güler Görmez´i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü.

KÜÇÜK KIZIN ŞİKAYETLERİ DİNMEDİ

DHA'da yer alan habere göre aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

KALBİ DURDU KURTARILAMADI

Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.

OTOPSİYLE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.