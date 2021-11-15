Marmara Denizi'nde köpek balığı yakaladı

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Show Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan Mehmet Dokumacı Pazar günü hayatının şokunu yaşadı.

Marmara Denizi'ne açılan amatör balıkçı, oltasını denize attı, yakaladığı balık ise bir hayli güçlüydü. Mehmet Dokumacı, balığın uzun süre direndiğini söyledi. Oltayı tamamen çektiğinde ise 50 cm boyunca yavru bir köpek balığı ile karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı. Yavru köpekbalığına kıyamayan Mehmet Dokumacı, balığı denize bıraktı.