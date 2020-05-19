Hızlı bir şekilde kilo vermeye çalışmak, sadece alınan kalorinin altında kaloriyle yetinmek yani şok diyet uygulamak oldukça sağlıksız bir yöntemdir. Bu tarz diyet listeleri de oldukça anlamsız ve gereksizdir. Sağlıksız şok diyet yapılması vücuda çok fazla zarar vererek hastalıklara yer açmaktadır.

Şok diyet uyguladığınızda birkaç günde verdiğiniz kiloları, bıraktığınızda tekrar almanız kaçınılmazdır. Hatta daha fazlasını almanız bile mümkündür. Şok diyetle vücutta azalan kalorinin yerine kaslarda ve karaciğerde bulunan glikozdan meydana gelen glikojen deposundan kullanmaya başlar. Bu sayede su kaybı oluşmaya başlar ve yağlar erimez, sadece glikojen azalır.

Şok Diyet Sağlığa Zararlı Mıdır?

Karaciğerdeki glikojen kullanıldığı için, şok diyet karaciğeri zorlar ve yağlanmaya neden olur. Kalori miktarı azalınca metabolizma yavaşlama başlar ve bu nedenle daha az kilo vermeye başlarsınız. Metabolizma şok diyetle yavaşladığı için diyet bitiminde bu yavaşlama devam ettiği için kilo alımına açıktır. Yani kalori yakmanız zorlaşacaktır. Şok diyet uygulandığında yağ yakımı olmaz sadece kas kaybına uğrarsınız.

Şok diyet sonunda küçülen ve büyüyen mikro dokular tahribata uğrarlar. Aynı şekilde damarlarda da deformasyon görülür ve kalp sağlığını bozmaya başlar. Nefeslerde daralma ve kalp çarpıntısı oluşur.

Bunun yanında ruhen de etkilemesi kaçınılmazdır. Halsizlik, sinir stres yapar. Stres nedeniyle de hormonlar gıdalardan gelen yağı absorbe eder. Vitaminlerin ve minerallerin eksilmesine yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Şok diyet sonucunda metabolizmanın yavaşlaması kişinin daha sağlıksız bir yaşam kalitesine sahip olmasına neden olacaktır. Şok diyet sonrasında iştahı daha çok tetikleyerek kilo almanızı hızlandıracaktır. O nedenle bu tarz diyetlerden uzak durmanız; hem sağlığınız hem de yaşam kalitenizi kaybetmemeniz açısından önem taşımaktadır.