ŞOK, BİM, ve A101 haftalık aktüelleri yayınlandı! 5-12 Ağustos 2025 aktüelleri ile hangi ürünler indirimde?
BİM, ŞOK ve A101, 5-12 Ağustos 2025 haftasında da yeni aktüel ürün kataloglarını yayınladı. Bu hafta da elektronik aletlerden mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride ürün raflardaki yerini aldı. İşte BİM, ŞOK ve A101'in 5-12 Ağustos 2025 tarihli güncel aktüel ürünleri...
- 1
BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli
- 2
BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli
- 3
BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli
-
- 4
BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
- 5
BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
- 6
BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
-
- 7
BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
- 8
BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli
- 9
BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli
-
- 10
BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli
- 11
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 12
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
-
- 13
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 14
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 15
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
-
- 16
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 17
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 18
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
-
- 19
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 20
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 21
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
-
- 22
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 23
A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
- 24
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli
-
- 25
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli
- 26
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli
- 27
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli
-
- 28
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli
- 29
ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli