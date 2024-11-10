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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 9-12 Kasım 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 9-12 Kasım 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 12 Kasım'a kadar geçerli olacak ŞOK indirimli ürünlerinde oyuncu klavye, mikrodalga fırın, çalışma masası gibi ürünler yer alıyor. İşte 9-12 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:45
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          ŞOK indirimli ürünler kataloğu merak ediliyor. İşte ŞOK 9-12 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

          3D Yazıcı EC2 Beyaz/Turuncu/Yeşil - 9.999 TL

          Midi Fırın - 3.599 TL

          Led TV - 18.899 TL

          Mikrodalga Fırın - 2.399 TL

          No Frost Buzdolabı - 27.999 TL

          Midi Fırın - 3.499 TL

          Aydınlatmalı Oyuncu Klavye - 479 TL

          7D Oyuncu Mouse - 259 TL

        • 3

          Alarmlı Gece Lambası - 699 TL

          Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı - 299 TL

          Atlayış Pisti Yarış Seti - 299 TL

          Çocuk Panduf Kulaklı - 129 TL

          Uzay İstasyon Seti - 249 TL

          Oyun Çadırı - 399 TL

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