        ŞOK aktüel ürünler 22-28 Ekim 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 22-28 Ekim 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta neler var?

        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak ürünler arasında şampuan, saç boyası, ugg ayakkabı çeşitleri, süpürge makinesi, kahve makinesi yer aldı. Öte yandan Kütahya porselen takımı 1.699 TL'den satışa çıktı. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Giriş: 22.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:15
