ŞOK aktüel ürünler 18 Aralık 2024: Dyson indirimde! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?
Çarşamba günlerinin merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı. Her hafta yeni indirim kataloğunu müşterisiyle buluşturan markette bu hafta pek çok ürün bulunuyor. Bu haftanın en çok dikkat çeken indirimleri arasında yılbaşı süsleri ve dyson süpürge var. Kataloğun tamamına bakılıncada tekstilden elektronik aletlere beyaz eşyadan mobilyalara varıncaya kadar indirim bulunuyor. İşte, 18 Aralık 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftaki indirimler arasında Dyson dikey süpürge var. v15s Submarine şarjlı dikey süpürge 29.999 TL’den satışa çıktı. İşte 18 Aralık Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ARALIK 2024
Forever Ağaç Led Mum 229 TL,
Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL,
Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL,
Petrix Kedi / Köpek Figürlü Gece Ay Lambası 249 TL,
Forever Işık Zinciri 169 TL,
Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL,
Forever Işık Zinciri 20 Led 99,95 TL,
a Objeevi Gaz Lambası 299 TL,
Petrix Hareketli Alev Efekt Gaz Lambası 109 TL,
Orbus Yıldız Led Işık 119 TL,
Orbus Peri Led Işık 89,95 TL,
Petrix Alev EfektAkıllı Fener 99,95 TL,
Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL,
4'lü Kapsül Mum 69,95 TL,
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22 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 49,95 TL,
16 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 29,95 TL,
12 Parça Çay Seti 599 TL,
6'lı Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 199 TL,
Dubai Çikolatası Kalıbı 59,95 TL,
3'lü Adam Kek Kalıbı 79,95 TL,
Hayvan Şekilli Kupa 199 TL,
2'li Kurulama Bezi 69,95 TL,
Keçe Supla 49,95 TL,
Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 199 TL,
Metal Mısır Kovası 69,95 TL,
Peçetelik 169 TL,
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Bardak Mum 59,95 TL,
2'li Konik Şamdan Mum 49,95 TL,
Kar Küresi 249 TL,
Çatı / Silindir Kumbara 32,95 TL,
Yuvarlak Kek Fanus 499 TL,
Dikdörtgen Baton Fanus 499 TL,
27 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 69,95 TL,
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