ŞOK 8-11 Şubat aktüelini yayınladı! Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor?
ŞOK, 8-11 Şubat 2025 aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; epilasyon aleti, saç düzleştirici tarak, erkek bakım seti, ayakkabılık gibi birçok ürün geliyor. İşte, şok 8-11 Şubat 2025 aktüeli...
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ŞOK, 8-11 Şubat arasında geçerli olacak kataloğunu yayınladı. Bu hafta markete; epilasyon aleti, çocuk oyuncakları, akü, temizlik malzemeleri, saç düzleştirici tarak, erkek bakım seti, ayakkabılık gibi birçok ürün geliyor. İşte, şok 8-11 Şubat 2025 aktüeli...
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ŞOK AKTÜEL 8-11 ŞUBAT 2025
Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL,
İkili Sehpa 499 TL
12V 60A Akü 2.190 TL,
3 litre Radyatör Antifirizi 119 TL,
5 litre Oto Cam Suyu 79,95 TL,
Oto Cam Sileceği 49,95 TL
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ŞOK AKTÜEL 8-11 ŞUBAT 2025
Dyson Supersonc iyonlu saç kurutma makinesi 13.999 TL
Multigroom erkek bakım seti 1.299 TL
YUI epilasyon aleti 2.899 TL
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