ŞOK aktüel 1-7 Ekim ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 1-7 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market raflarına her hafta yeni ürünler ekleniyor. Markete bu hafta birçok temizlik ve teknoloji ürünü geliyor. Broşür içerisinde su bardağı 349 TL, yapışkanlı duvar rafı 100 TL, dikey süpürge 1.499 TL, saç maşası 499 TL, bumble supersoft halı 799 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı
ŞOK aktüel ürünleri her hafta çarşamba günleri market raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. ŞOK aktüel ürünler 1 Ekim’den itibaren çift kişilik battaniye 599 TL, tek kişilik çarşaf seti 349 TL’den satışa çıkacak. Öte yandan kadın pijama takımı 399 TL, erkek terlik 199 TL, kadın terlik 149 TL’de satılacak. İşte, 1-7 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
