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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 6-12 Kasım 2024: ŞOK'a bu hafta araç aksesuarları geliyor! ŞOK güncel aktüel kataloğu...

        ŞOK 6-12 Kasım 2024: ŞOK'a bu hafta araç aksesuarları geliyor!

        ŞOK, 6 Kasım ile 12 Kasım arasında geçerli olacak aktüel kataloğun yayınladı. Yüzlerce ürüne yer verilen aktüelde bu hafta başı otomobil aksesuarları çekiyor. Bunun dışında aktüelde; bavul seti, fanlı ısıtıcı, buzdolabı çeşitleri, dikey süpürge ve mobilya geliyor. İşte, ŞOK 6-12 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:01
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        • 1

          ŞOK, 6-12 Kasım 2024 tarihlerinde geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta ŞOK'a başta otomobil aksesuarları olmak üzere bavul seti, fanlı ısıtıcı, buzdolabı çeşitleri, dikey süpürge ve mobilya geliyor. İşte, ŞOK 6-12 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        • 2

          ŞOK 6-12 KASIM 2024

          Kablosuz Kompresör 999 TL,

          Asonic Araç İçi Süpürge 299 TL,

          4 Parça Oto Paspas 349 TL,

          Oto Koltuk Minderi Seti 249 TL,

          Koltuk Arkası Organizer 49,95 TL,

          Oto Minderi 199 TL,

          Reklektif Bant 24,95 TL,

          Motosiklet Örtü Brandası 249 TL,

          Plaka Montaj Bandı 59,95 TL,

          Direksiyon Tepsisi 119 TL,

          Bel Desteği 79,95 TL,

          Araç İçi Koltuk Arkası File 49,95 TL,

          Oto Cam Sileceği 49,95 TL,

          Expert Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,

          Kompresör 499 TL,

          Çekme Halatı 179 TL,

          2'li Tampon Koruma 79,95 TL,

          Kapı Yanı Basamak 199 TL,

          Araç Çöp Kovası 69,95 TL,

          Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL,

          Direksiyon Kılıfı 119 TL,

          Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL,

          Vantuz Telefon Tutucu 149 TL,

          Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL,

          Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,

          Araç İçi Düzenleyici 119 TL,

          Bagaj Filesi 249 TL,

          Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL,

          Fosforlu Numaratör 29,95 TL,

          2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL,

          Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

          Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 199 TL,

          Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 99,95 TL,

          Asonic FM Transmitter 199 TL,

          Matchbox Tekli Arabalar 79,95 TL

        • 3

          Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL,

          Minisan SR 2600 Isıtıcı 999 TL,

          Erkek Polar Gömlek 299 TL,

          Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 299 TL,

          Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL,

          Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri 199 TL,

          Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri 199 TL,

          Süet Çapraz Organizer 169 TL,

          Küçük Boy Süet Çanta 149 TL,

          Kadın Kalpli Peluş Terlik 149 TL,

          Kadın Şönil Çorap 54,95 TL,

          Kadın / Erkek Şemsiye 175 TL,

          Painsettia Atatürk Çiçeği 119 TL,

          Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL,

          ABS Büyük Boy Valiz 849 TL,

          ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

          ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

          3'lü Bavul İçi Organizer Set 139 TL

        • 4

          Pia Çift Taraflı Silikon Yüz Temizleme Fırçası - 49,90 TL

          Neon Fermuarlı Çanta Çeşitleri - 129 TL

          Gillette Venüs Comfortglide Makine - 259 TL

          Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi Bıçağı - 189 TL

          Pia Patili Yüz Temizleme Fırçası - 79,90 TL

          Tursil Jel Deterjan - 111 TL

          Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar - 155 TL

        • 5

          ŞOK'TA BU HAFTA

          Samsung Ww80t4020ce Beyaz Çamaşır Makinesi - 14.999 TL

          Samsung RB50DG601ES9 508 L No Frost Buzdolabı - 33.999 TL

          Samsung 55CU8100 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart Led TV - 26.399 TL

          Samsung DF10A9500CG/AH AirDresser Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi - 76.999 TL

          Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi - 16.599 TL

          Karcher Sc 2 Easyfix Buharlı Temizleyici - 6.599 TL

        • 6

          65 Cm Çamaşır Makinası Dolabı Düzenleyici Antrasit / Beyaz / Meşe - 669 TL

          90 Cm Raflı Çamaşır Makinası Düzenleyici Antrasit / Beyaz - 1.449 TL

          Small Çalışma Masası Meşe / Beyaz - 479 TL

          5 Raflı Dar Metal Kitaplık Antrasit / Beyaz / Meşe - 549 TL

        • 7
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