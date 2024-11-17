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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi

        ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?

        ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüelini yayınladı. Bu hafta çalışma masası, katlanır ayna, çalışma masası, omuz çantası, sprey yağlık, çelik süzgeç, yapışkanlı folyo, narenciye sıkacağı, mutfak robotu gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13-19 Kasım aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:57
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        • 1

          ŞOK, 13-19 Kasım aktüeli yayınlandı. Bu hafta markete kitaplık, mont, ankastre seti, 3 raflı kitaplık, 2 kapaklı çok amaçlı dolap, kadın-erkek polar, çalışma koltuğunarenciye sıkacağı, mutfak robotu, yapışkanlı folyo, sos tavası, termos, çok amaçlı dolap, aynalı dolap gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüeli...

        • 2

          ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİ

          Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL

          Omuz Çantası 179 TL

          Slazenger Kadın/Erkek Polar Tam Fermuarlı 350 TL

          Forever Ledli Katlanır Ayna 219 TL

          GEZER Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL

          Luis Çalışma Masası 699 TL

          Smart Comfort Rollpack Yatak 1299 TL

          Katlanır Yatak 1249 TL

        • 3

          Fakir PRESS PULP Narenciye Sıkacağı 899 TL

          Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL

          Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL

          2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL

          Yapışkanlı Folyo 79,95 TL

          Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL

          Sos Tavası 129 TL

          Çelik Köfte Tepsisi 169 TL

        • 4

          2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1599 TL

          2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1899 TL

          ALESTA LIFE Çamaşır Makinesi Dolabı Beyaz 2099 TL

          Aynalı Banyo Dolabı 999 TL

          2 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1399 TL

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