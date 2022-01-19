Ediz Hun çocuklarla mutlu

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'Şöhretler Okulu'nun galası yapıldı. CNS Productions yapımcılığında çekilen, başrollerinde Ediz Hun, Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan gibi oyuncuların yer aldığı 'Şöhretler Okulu'nun galasında oyuncular duygularını dile getirdi.

'Şöhretler Okulu'nun senaryosunu yazan ve yönetmenliğini yapan Adnan Önal ile oyuncular filmle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Adnan Önal: Filmle ilgili teşekkür edeceğim çok kişi var. Herkes uyum içinde çalıştı. Güzel bir aile ve çocuk filmi çıkarttık ortaya.

Ediz Hun: Güzel bir film çektik. Küçük sanatçı yavrularımız sayesinde bu film değer kazanacak. İnşallah başka filmlerde de onlarla birlikte çalışma fırsatı bulabiliriz.

Berna Üçkaleler: Ediz Hun'la birlikte çalışmanın heyecanını tarif edemem. Güzel bir film ortaya çıkardık. Umarım herkes beğenir.

Filmde sürpriz bir rolde olan Yılmaz Vural, çocukları işaret ederek kendimi cennette gibi hissediyorum dedi ve Ediz Hun'un efsane bir isim olduğunu bir kez daha vurguladı.