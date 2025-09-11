Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın başlayacak
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinin yakınında gerçekleştirilecek etkinliklerle anılacak
Bilecik'in Söğüt ilçesinden cihan devletine giden yolun banisi Ertuğrul Gazi, asırlardır eylül ayının ikinci haftasında törenlerle anılıyor. Bu kapsamda 744'üncü kez düzenlenecek törenler yarın Ertuğrul Gazi'nin türbesinin ziyaret edilmesi, Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakılması, halk oyunu gösterileri ve "şifalı pilav" için kurban kesilmesiyle başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali, cuma namazı ve "Ecdadın İzinde" adlı serginin açılışıyla devam edecek ilk gün programı, Dar-ül Eytam'da (Yetimler Yurdu) düzenlenecek tarih sohbet, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde mevlit okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda yapılacak Ulu Çınar Sahne Gösterisi ile tamamlanacak. Şenlik kapsamında Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası, karakucak güreşleri, cirit müsabakaları ve okçuluk gösterileri yapılacak, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Ekibi ile sanatçı Semicenk konser verecek.
Şenlikler, pazar günü protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, halk oyunları ve jandarma ekiplerinin gösterilerinin ardından "şifalı pilav" ikramıyla sona erecek.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı'nın coğrafyaya yerleşmesini sağlayan en önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi. Ertuğrul Gazi'nin Kayı Boyuna mensup olduğunu anlatan Arıkan, şöyle devam etti: "Osmanlı ailesinin Anadolu'nun doğusundan başlayan yolculuğu, Anadolu'nun batısında Söğüt'e kadar gelmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde Söğüt-Domaniç bölgesi, Osmanlılara yurtluk olarak verilmiş ve Kayılar bu bölgeye yerleşmişlerdir."
Arıkan, Kayıların yerleşmesiyle bölgenin idari ve demografik yapısının zamanla değişime uğradığını dile getirdi. Bölgede önceden çeşitli devletlerin hüküm sürdüğünü belirten Arıkan, "Bölgede Bizans tekfurlukları vardı. Kütahya'da Germiyanoğulları gibi güçlü bir beylik vardı. Ertuğrul Gazi, bölgeye geldiğinde aslında önemli bir güç değildi. Ertuğrul Gazi, 1230'lu yıllardan itibaren bölgede yürüttüğü siyasetle ki biz buna 'müdara siyaseti' diyoruz. Yani, iyi ilişkiler geliştirdi" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin zamanla gücünü toparladığını ve adaletle hükmettiğini aktardı. Sürecin ardından Osmanlıların bölgede kalıcı hale geldiğine değinen Arıkan, "Ertuğrul Gazi döneminde çok fazla savaş da olmadı aslında. Kronikler bize bunu söylüyor. Söğüt kışlak, Domaniç yazlık olmak üzere hayatlarını bu şekilde devam ettirdiler. Nihayetinde bölgeye kök saldılar ve bölgedeki Türk nüfusunu idare eder hale geldiler" diye konuştu.
Arıkan, Türk kültüründe atalara büyük saygı duyulduğunu, bu sebeple Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefatından sonra her sene anılmaya başlandığını kaydetti. Bu durumun zamanla Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ni ortaya çıkardığını ifade eden Arıkan, "Güreşler yapılıyor, ciritler oynanıyor. Bu, sadece bir mezar ziyareti değil aynı zamanda Karakeçili aşiretinin bir buluşma vesilesi oluyor. Adeta bir toya dönüşüyor bu durum" değerlendirmesini yaptı.
