Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı'nın coğrafyaya yerleşmesini sağlayan en önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi. Ertuğrul Gazi'nin Kayı Boyuna mensup olduğunu anlatan Arıkan, şöyle devam etti: "Osmanlı ailesinin Anadolu'nun doğusundan başlayan yolculuğu, Anadolu'nun batısında Söğüt'e kadar gelmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde Söğüt-Domaniç bölgesi, Osmanlılara yurtluk olarak verilmiş ve Kayılar bu bölgeye yerleşmişlerdir."

Arıkan, Kayıların yerleşmesiyle bölgenin idari ve demografik yapısının zamanla değişime uğradığını dile getirdi. Bölgede önceden çeşitli devletlerin hüküm sürdüğünü belirten Arıkan, "Bölgede Bizans tekfurlukları vardı. Kütahya'da Germiyanoğulları gibi güçlü bir beylik vardı. Ertuğrul Gazi, bölgeye geldiğinde aslında önemli bir güç değildi. Ertuğrul Gazi, 1230'lu yıllardan itibaren bölgede yürüttüğü siyasetle ki biz buna 'müdara siyaseti' diyoruz. Yani, iyi ilişkiler geliştirdi" ifadesini kullandı.