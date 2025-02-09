Bağışıklık direncini yükseltecek bitki çayları hangileri?

2. ZENCEFİL ÇAYI

Tıpkı zerdeçal gibi güçlü antioksidan bileşenler ve iltihap önleyici özelliklere sahip olan zencefil de bağışıklığı güçlendiren bitkiler arasında yer alır. Zencefile kendine özgü aromayı ve kokuyu veren gingerol adlı biyoaktif bir bileşendir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan gingerol, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı mücadelesine yardımcı olabilir. Bağışıklığı güçlendiren bitki çayları arasında yer alan zencefil çayı, antiviral bileşikler açısından da zengin bir kaynaktır. Soğuk algınlığına neden olan virüsleri etkisiz hale getirerek öksürük, ağrı, ateş gibi semptomların hafiflemesini sağlayabilir.