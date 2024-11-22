2. Salep

Tam kıvamında ve misler gibi kokan bir salep, buz gibi havalarda içleri ısıtmak için birebirdir. Üstelik bu nefis içecek hem sağlıklıdır hem de oldukça düşük bir kalori değerine sahiptir. Hazır toz karışımlar kullanmadan evde pratik şekilde lezzetli bir salep hazırlamak oldukça kolaydır.