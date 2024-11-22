Soğuk havalarda içinizi ısıtacak evde yapabileceğiniz tarifler
Kışın yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte içimizi ısıtacak sıcak içecekler tüketme isteği artmaya başladı. En iyisi ise, evimizde kendi sıcak içeceğimizi kendimiz hazırlamamız. İşte evinizde hazırlayabileceğiniz sıcak içecek seçenekleri...
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Havaların soğuması ile bedenimizi dışarıdaki soğuk havaya karşı korumaya çalışırken bir yandan da içimizi ısıtmayı ihmal etmemeliyiz. Soğuk havalarda dışarıda bir şeyler içmek yerine evimizde kendi hazırladığımız sıcak içeceklerle bu kışı üşümeden geçirebiliriz.
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SOĞUK HAVALARDA İÇİNİZİ ISITACAK İÇECEKLER
1. Kakaolu sıcak çikolata
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtmak ve keyifli anlar yaşamak için harika bir seçenek olan Kakaolu Sıcak Çikolata tarifi, hızlı hazırlanışı ve lezzetli tadıyla öne çıkıyor. Bu tarif, evde kolayca yapabileceğiniz, içerisindeki kakao ile enerji veren bir içecek alternatifidir.
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Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı toz kakao
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım çay kaşığı vanilin şeker
- Çikolata rendesi veya çikolata sosu (isteğe bağlı)
- Taze çırpılmış krema (isteğe bağlı)
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Hazırlanışı
- Bir sos tenceresinde sütü orta ateşte ısıtın, kaynamamasına dikkat edin.
- Isınan sütün içine toz kakao, toz şeker ve vanilin şeker ekleyin.
- Karışımı tel bir çırpıcı ile homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
- İsteğe bağlı olarak çikolata rendesi veya çikolata sosu ekleyebilirsiniz.
- Hazırladığınız sıcak çikolatayı fincana alın.
- Üzerine taze çırpılmış krema veya ekstra çikolata sosu ile süsleme yapabilirsiniz.
- Sıcak çikolatanızı keyifle yudumlayın.
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2. Salep
Tam kıvamında ve misler gibi kokan bir salep, buz gibi havalarda içleri ısıtmak için birebirdir. Üstelik bu nefis içecek hem sağlıklıdır hem de oldukça düşük bir kalori değerine sahiptir. Hazır toz karışımlar kullanmadan evde pratik şekilde lezzetli bir salep hazırlamak oldukça kolaydır.
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Malzemeler
- 500 ml soğuk süt
- 1 bardak su
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 4 tatlı kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı tarçın
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Hazırlanışı
- Yarım litre sütü bir tencereye aktardıktan sonra 1 bardak su ilave ederek karıştırınız.
- Şekeri, nişastayı ve tarçını da ekleyerek karışım koyu bir kıvama gelene kadar yavaşça çırpın.
- İçeceğiniz 5-10 dakika soğuduktan sonra servise hazır hâle gelecektir.
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3. Masala çayı
Havaların soğuması ve kışın yaklaşması ile birlikte içinizi ısıtmak için Masala çayı, gerçek bir şifa deposudur.
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Malzemeler
- Kakule
- Karanfil
- Çubuk tarçın
- Yıldız anason
- Toz zencefil
- Süt ve siyah çay
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Hazırlanışı
- Öncelikle baharatları bir havanda iyice dövünüz.
- Bir tencerede toz hâline getirilen baharatlar ile yarım litre kadar suyu bir süre kaynamaya bırakın.
- 3-5 dakika sonra karışıma 100 ml sütü ve çayı ekleyin.
- İçeceği servis etmeden önce en az 5 dakika dinlendirmeniz önerilir. Daha sonra çayı süzerek sıcak olarak servis edebilirsiniz. Dilerseniz şeker ya da bal ile masala çayınıza tat katmanız da mümkün.
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4. Ekinezyalı özel bitki çayı
Soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için ideal olan Ekinezyalı Özel Bitki Çayı, doğanın şifalı bitkilerini bir araya getirerek keyifli bir içecek deneyimi sunuyor. Bu özel çay, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek.
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Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı kuru ekinezya
- 1 tatlı kaşığı kuru adaçayı
- 1 tatlı kaşığı kuru papatya
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane yaprakları
- 1 dilim taze limon
- Bal veya agave şurubu (isteğe bağlı)
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Hazırlanışı
- Su kaynatın ve demlemek için bir sürahiye aktarın.
- Ekinezya, adaçayı, papatya ve nane yapraklarını ekleyin.
- Dilimlenmiş taze limonu ekleyin.
- Karışımı 10-15 dakika demlemeye bırakın.
- İsteğe bağlı olarak bal veya agave şurubu ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
- Çayı süzün ve sıcak olarak servis yapın.
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5. Oreolu milkshake
Tatlı niyetine tüketebileceğiniz bu içecek içinizi ısıtırken size enerji de verecek! İşte tatlı mı tatlı oreolu milkshake tarifi.
Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 4 top vanilyalı dondurma
- 1/2 çay kaşığı vanilya özütü
- 8 adet oreo bisküvi
Hazırlanışı
- Oreo bisküvileri mutfak robotunda iri kırıntılar haline getirin.
- Süt, vanilyalı dondurma, vanilya özütüyle bisküvi kırıntılarını blenderda karıştırın.
- Hazırladığınız milkshake karışımını büyük bardaklara aktarın.
- Üzerlerine birer adet oreo bisküvi yerleştirip diğerlerini iri kırıntılar halinde serpiştirdikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.