Soğan suyunun faydaları nelerdir?

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Soğan antibiyotik özelliği olmasından dolayı oldukça faydalı bir sebzedir. Soğanın en önemli faydaları; antiseptik özelliği olması, vücudun direncini artırması, kan basıncı dengelemesi ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu özelliği olmasıdır.
Bir soğan ortalama 44 kaloridir. Yağ ve kolesterol içermemektedir. Lif bakımından oldukça yararlı olan soğan da; B6 vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, sülfür, selenyum, demir ve çinko bulunmaktadır.
Antiseptik faydası; birçok iltihaplı rahatsızlığa iyi gelmektedir. İltihabı azaltarak, kısa sürede tedavisine yardımcı olmaktadır.
Kanserde ise; kırmızı soğan mide kanseri riskini azaltmaktadır. İçerisinde bulunan sülfür nedeniyle; hücre yapısını koruyarak, kanserli hücrelere dönüşmesini engellemektedir.
Antioksidan etkisi ile kolon ve özellikle karaciğer riskini azaltmaktadır. Bunların dışında daha birçok faydası bulunmaktadır.
Tansiyon için; soğanın içerisinde bulunan ‘quercetin’ adlı bileşen tansiyonu düşürerek, kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Kolesterol rahatsızlığı içinde doktorların önerdiği bir sebzedir.
Günde yarım çiğ soğan yemek iyi kolesterolünüzün yükselmesine yardımcı olmaktadır.
Kanın temizlenmesini de sağlayan soğan iyi bir idrar söktürücü, ödem attırıcı işlev görmektedir.
Astım ve solunum yolları içinde balgam söktürücü ve öksürüğü hafifletici antiseptik özelliği olmasından dolayı, çocukların öksürüğünü hafifletmek için de kullanılmaktadır.
Soğan suyunun çok fazla faydası bulunsa bile früktoz içeren bir sebze olduğundan dolayı aşırı tüketimi sindirimi zorlayarak gaz oluşumuna ve mide ağrılarına neden olabilmektedir.
Bunun dışında ise; reflü hastalarının da aşırı çiğ soğan ve soğan suyu tüketiminden kaçınmaları, reflü belirtilerini tetiklediğinden önemlidir.
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